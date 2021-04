Nie wiesz jak ładować akumulator?

Poniżej znajdziesz najpopularniejsze sposoby na poradzenie sobie z rozładowanym akumulatorem!

Jak ładować akumulator? Prostownikiem!

Zimą często dochodzi do sytuacji, w których nasz samochód nie chce odpalić. Winne są temu bardzo niskie temperatury. Rozładowany akumulator to również skutek zbyt długo pozostawionych zapalonych świateł czy długiego postoju. Tak więc jak ładować akumulator w takich sytuacjach? Podłączając go do prostownika! Warto zainwestować w nowoczesny prostownik mikroprocesorowy, który nadaje się do ładowania akumulatora podłączonego do klem.

O czym pamiętać ładując akumulator?

Podłączając akumulator do prostownika, koniecznie jest, aby pamiętać, że plus, czyli czerwony kabel, podłączamy do plusa, natomiast minus, czyli czarny kabel - do minusa. Tzw. krokodylki powinny stabilnie się na nich trzymać i co bardzo ważne - nie mogą dotykać żadnego innego metalowego elementu! Istotne jest również to, aby przed ładowaniem ściągnąć klemę. Bez tego ładowanie może trwać naprawdę długo, a wręcz może dojść do uszkodzenia elektroniki w samochodzie.