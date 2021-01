Toyota Yaris - Idealne auto miejskie

Produkcję tego modelu rozpoczęto w 1999 roku. W różnych stronach świata Toyota Yaris przyjmuje inne nazwy. W Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie nosi nazwę Echo, a w Japoni jest to Vitz. Poprzedniczą tego modelu, była Toyota Scarlet. Już po roku od wprowadzania na rynek Toyota Yaris otrzymała nagrodę Europejskiego Samochodu Roku. Do dnia dzisiejszego wyszły cztery generacje. Ten model jest cały czas usprawniany i rozwijany. Wśród innych aut miejskich wyróżnia się niezawodnością, kompaktowością i praktycznością. Mimo, że jest to auto małych rozmiarów, ma mnóstwo miejsca w środku jak i pojemny bagażnik.

Historia wszystkich generacji

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej pierwsza generacja auta była produkowana od 1999 roku. I już zachwyciła klientów i została doceniona przez świat motoryzacji. Drugą generację wprowadzono 6 lat później. Toyota Yaris została powiększona, a sam design auta stał się bardziej nowoczesny. W 2009 roku został przeprowadzony facelifting tej generacji, a trzy lata później mogliśmy podziwiać Yaris III. W 2019 wprowadzono Toyotę Yaris czwartej najnowszej generacji, która wyróżnia się nowoczesnością i nie utraciła zalet swoich poprzedniczek.

Najnowsza wersja Toyoty Yaris

Toyota Yaris czwartej generacji jest najbardziej zaawansowaną wersją tego modelu. Charakteryzuje się większą praktycznością i zwiększonymi parametrami jazdy. Auto ma posiada stabilniejsze nadwozie, co przekłada się na lepszy komfort podczas jazdy. Mamy możliwość wyboru wersji hybrydowej o mocy 116 KM lub dwie wersje benzynowe z silnikami o mocy 72 KM oraz 125 KM.

Należy, również wspomnieć o bogatym wyposażeniu. Już podstawowa wersja została wyposażona w zaawansowane systemy bezpieczeństwa.